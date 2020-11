Red 10:08 Cagliari: investe tre persone e scappa Stando a una prima ricostruzione, l´uomo, diretto verso il centro cittadino, non si sarebbe fermato subito, ma solo dopo essere stato raggiunto da un secondo automobilista, che lo avrebbe convinto a tornare indietro



CAGLIARI – Sarebbe un 51enne quartese il conducente dell'auto che, ieri sera (domenica), ha investito tre persone (due genitori con un bimbo di sei anni), che stavano attraversando sulle strisce pedonali in Via Della pineta. Stando a una prima ricostruzione, l'uomo, diretto verso il centro cittadino, non si sarebbe fermato subito, ma solo dopo essere stato raggiunto da un secondo automobilista, che lo avrebbe convinto a tornare indietro.



Pronto l'intervento del personale medico del 118, che ha accompagnato i feriti all'Ospedale Brotzu e ricoverati in codice rosso. Sul posto anche gli agenti della Polizia municipale, che ha effettuato i rilievi del caso e ha identificato il 51enne.