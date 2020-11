Red 12:07 Porto Torres: 4 novembre celebrazione in forma privata Quest´anno, l’Amministrazione comunale dovrà rendere omaggio ai defunti, ai caduti di tutte le guerre e alle Forze armate senza cerimonie pubbliche







L'aggravarsi della situazione sanitaria e le successive indicazioni del Ministero della Difesa, che prevedono le celebrazioni solo nelle città capoluogo di regione, hanno però indotto all’annullamento della commemorazione. Il 4 novembre, dunque, si celebrerà in forma strettamente privata.



Il sindaco Sean Wheeler, accompagnato da due agenti della Polizia locale, depositerà la corona di alloro sul monumento ai caduti del mare e sulla lapide dei caduti della Grande guerra, per poi spostarsi nei cimiteri comunali per rendere omaggio a Walter Frau, a Salvatore Cabitta e a tutti i defunti. Commenti PORTO TORRES – Quest’anno, a causa del rischio epidemiologico e in seguito alle indicazioni della Prefettura di Sassari e del Ministero della Difesa, a Porto Torres non si terranno le celebrazioni per la Giornata dell’unità nazionale e la giornata delle Forze armate. La cerimonia, che come di consueto a Porto Torres include anche la commemorazione dei defunti e dei caduti di tutte le guerre, pur se in forma ridotta, era stata comunque prevista dall’Amministrazione comunale.L'aggravarsi della situazione sanitaria e le successive indicazioni del Ministero della Difesa, che prevedono le celebrazioni solo nelle città capoluogo di regione, hanno però indotto all’annullamento della commemorazione. Il 4 novembre, dunque, si celebrerà in forma strettamente privata.Il sindaco Sean Wheeler, accompagnato da due agenti della Polizia locale, depositerà la corona di alloro sul monumento ai caduti del mare e sulla lapide dei caduti della Grande guerra, per poi spostarsi nei cimiteri comunali per rendere omaggio a Walter Frau, a Salvatore Cabitta e a tutti i defunti.