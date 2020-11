Cor 15:15 Elementari, quarta classe in isolamento Ancora variazioni nella didattica nell´istituto Comprensivo 1 di Alghero. Alle tre classi in isolamento precauzionale già da qualche giorno, si aggiunge una Quinta: altri 21 alunni a casa



ALGHERO - Alle tre classi della scuola primaria del Comprensivo 1 di Alghero già da qualche giorno in isolamento precauzionale [ LEGGI ], si aggiunge dalla giornata odierna una Quinta: altri 21 alunni porteranno avanti le lezioni per i prossimi giorni da casa, come disposto dal dirigente e delle competenti autorità sanitarie. All'origine del provvedimento - come avvenuto negli istituti secondari cittadini di Via Malta Via Biasi - la presenza di un soggetto risultato positivo al coronavirus.