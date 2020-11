Red 7:14 Covid-19 a Cagliari: Convitto chiuso in via precauzionale Ieri, a seguito di alcuni casi di positività al Covid-19, il sindaco Paolo Truzzu ha firmato un´ordinanza per tenere il Convitto nazionale statale “Vittorio Emanuele II” chiuso fino a sabato 7 novembre per la sanificazione dei locali e in attesa delle indagini epidemiologiche







CAGLIARI – Ieri (lunedì), il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, con l'ordinanza n.69, ha disposto la chiusura in via precauzionale e temporanea, fino a sabato 7 novembre, dei locali scolastici dell'intero plesso del Convitto nazionale statale "Vittorio Emanuele II", in Via Cesare Pintus, per la sanificazione dei locali a seguito di alcuni casi di positività al Covid-19 e in attesa delle indagini epidemiologiche. Inoltre, il primo cittadino ha disposto di non applicare la disposizione di chiusura al laboratorio informatico presente nella struttura, attualmente in uso per lo svolgimento dei concorsi scolastici e non in uso alle attività didattiche.