Cor 19:14 Bus nella scarpata, 7 feriti uno è grave



Commenti SANLURI - Brutto incidente nel tardo pomeriggio odierno sulla Strada Statale 197 al km 51,900 nel comune di Gesturi. Un pullman diretto verso il porto di Cagliari con a bordo una decina di migranti è uscito di strada e si è rovesciato in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sanluri e delle Stazioni di Gesturi, Barumini, Villanovafranca e Norm di Isili, diverse ambulanze e un elicottero del 118. Intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando di Cagliari e l'Anas per quanto di loro competenza. Sette i feriti, di cui uno in gravi condizioni trasportato in codice rosso.