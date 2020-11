Red 19:18 «Da Conoci dati poco realistici» I consiglieri del Centrosinistra algherese commentano negativamente i dati annunciati in giornata dal sindaco: «Adesso basta, chi ha rubato la calcolatrice a Conoci gliela restituisca. Continua il racconto di dati evidentemente non aggiornati, parziali»







«Sottostimando il pericolo, poi molti finiscono per assumere atteggiamenti meno rigorosi e questo porta a un aumento del rischio per tutti. Se peraltro le persone che sono venute a contatto con un positivo non sono negli elenchi Ats, cioè non risultano formalmente in isolamento fiduciario, questo è ancora più pericoloso, in quanto vuol dire che nessuno controlla che stiano a casa e che nessuno monitora le loro condizioni di salute», concludono Pietro Sartore, Gabriella Esposito, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Mimmo Pirisi. Commenti ALGHERO - «Adesso basta, chi ha rubato la calcolatrice a Conoci gliela restituisca. Continua il racconto di dati evidentemente non aggiornati, parziali e dunque poco realistici». I consiglieri del Centrosinistra algherese, rappresentanti in Consiglio di Futuro Comune, Per Alghero, Sinistra in Comune e Partito democratico commentano negativamente i dati annunciati in giornata dal primo cittadino [LEGGI] «Il sindaco oggi parla addirittura di solo sedici persone in isolamento. Evitiamo di fare per l’ennesima volta la conta di ragazzi delle scuole [LEGGI] o di dipendenti delle partecipate dello stesso Comune che sono in isolamento [LEGGI] – proseguono i membri dell'Opposizione - ma è palese come i numeri comunicati risultino sottostimati. E non si obbietti che il problema non è conoscere i numeri e che bisogna seguire le regole a prescindere, in quanto, se questa è sicuramente una logica condivisibile, è evidente che una sottostima dei numeri comporta una sottostima del pericolo».«Sottostimando il pericolo, poi molti finiscono per assumere atteggiamenti meno rigorosi e questo porta a un aumento del rischio per tutti. Se peraltro le persone che sono venute a contatto con un positivo non sono negli elenchi Ats, cioè non risultano formalmente in isolamento fiduciario, questo è ancora più pericoloso, in quanto vuol dire che nessuno controlla che stiano a casa e che nessuno monitora le loro condizioni di salute», concludono Pietro Sartore, Gabriella Esposito, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Mimmo Pirisi.