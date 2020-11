Cor 17:24 «Verifica, nessun passo indietro» Il capogruppo dell´Udc in Consiglio comunale ad Alghero Nina Ansini, ed il coordinatore cittadino, Lelle Salvatore, confermano la volontà del partito: «indispensabile una verifica programmatica»



Nella foto: Nina Ansini e Lelle Salvatore ALGHERO - «Nessuna marcia indietro». Il capogruppo dell'in Consiglio comunale ad Alghero Nina Ansini, ed il coordinatore cittadino, Lelle Salvatore, sono chiari e categorici. Smentite tutte le indiscrezioni delle ultime ore circa un possibile ripensamento, col gruppo che conferma e sottoscrive il contenuto del documento inoltrato sette giorni fa insieme agli altri partiti della maggioranza all'attenzione del sindaco Mario Conoci.«Riteniamo indispensabile una verifica delle azioni programmatiche in relazione all'emergenza dettata dal Covid-19, per individuare azioni prioritarie da svolgere dall'Amministrazione comunale nel prossimo futuro». «Nessuna apertura di crisi per quanto ci riguarda - sottolineano e concludono Salvatore ed Ansini - ma ferma volontà di aggiornare e rendere credibile il programma a suo tempo presentato agli elettori da parte della coalizione di Centro-destra Civico Sardista».Nella foto: Nina Ansini e Lelle Salvatore