Diritti dell´infanzia: seminario all´Uniss

La violenza assistita da minori è una forma di abuso e di maltrattamento psicologico che si verifica prevalentemente in ambito familiare. Secondo un recente Rapporto Istat, il 69percento delle donne vittime di violenza che si rivolgono al numero verde 1522 (messo a disposizione dal Dipartimento Pari opportunità della Presidenza del Consiglio) dichiarano di aver figli, di cui il 59percento minori. Nel 62percento dei casi, le vittime affermano che i figli hanno assistito alla violenza e, nel 18percento dei casi, dichiarano che essi l'hanno anche subita. La percentuale di vittime che dichiarano episodi di violenza assistita passa dal 57,5 (sul totale delle vittime con figli per anno) al 67,4percento. (Fonte Unicef 2020). Commenti SASSARI – Domani, venerdì 20 novembre, dalle 15 alle 17, in occasione del 31esimo anniversario della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, si svolgerà il seminario “Riconoscere la violenza assistita. Minori vittime invisibili”, rivolto a studenti, assistenti sociali, educatori, psicologi, altri professionisti e operatori del settore. L’iniziativa è promossa dal Comitato Unicef di Sassari e dal Centro studi di genere di Ateneo “Argino-Advanced research on gender inequalities and opportunities), del Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali dell’Università degli studi di Sassari.L’incontro è organizzato in collaborazione con la Fondazione Pangea onlus, l’Associazione Prospettiva donna Cav Olbia e la Cooperativa sociale Porta aperta Cav Aurora di Sassari. Il seminario si svolgerà on-line attraverso la piattaforma “Zoom”. Il limite massimo dei partecipanti è fissato a quota 50.La violenza assistita da minori è una forma di abuso e di maltrattamento psicologico che si verifica prevalentemente in ambito familiare. Secondo un recente Rapporto Istat, il 69percento delle donne vittime di violenza che si rivolgono al numero verde 1522 (messo a disposizione dal Dipartimento Pari opportunità della Presidenza del Consiglio) dichiarano di aver figli, di cui il 59percento minori. Nel 62percento dei casi, le vittime affermano che i figli hanno assistito alla violenza e, nel 18percento dei casi, dichiarano che essi l'hanno anche subita. La percentuale di vittime che dichiarano episodi di violenza assistita passa dal 57,5 (sul totale delle vittime con figli per anno) al 67,4percento. (Fonte Unicef 2020).