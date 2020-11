video Cor 9:25 Cameriera travolta da uno scooter Incidente stradale nel tardo pomeriggio di domenica sulla via Lido ad Alghero. Sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Ad avere la peggio una cameriera investita mentre attraversava in prossimità del bar. Le immagini



ALGHERO - Cameriera travolta in prossimità delle strisce pedonali da uno scooter sulla trafficata via Lido di Alghero. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica. Ad avere la peggio la ragazza che attraversava la strada per raggiungere il bar. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alla malcapitata prima di trasportarla al pronto soccorso.