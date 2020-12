Red 22:13 Lunedì, Codice giallo in più zone dell´Isola Il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso un avviso di allerta per criticità ordinaria) per rischio idrogeologico sulle aree di allerta Iglesiente e Campidano, e per rischio idraulico e idrogeologico sulle aree di allerta Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro. L´avviso è valido dalle 6 alle 23.59 di domani



Commenti CAGLIARI – Nuovo avviso di criticità per rischio idraulico e idrogeologico in Sardegna. Oggi (domenica), il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso un avviso di allerta per “Codice giallo” (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico sulle aree di allerta Iglesiente e Campidano, e per rischio idraulico e idrogeologico sulle aree di allerta Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro. L'avviso è valido dalle 6 alle 23.59 di domani, lunedì 7 dicembre.