Red 20:29 Assl Sassari: prosegue la campagna di vaccinazione antinfluenzale Il Servizio Farmaceutico dell´Assl Sassari ha ricevuto 14.600 nuove dosi di vaccino antinfluenzale da distribuire ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta dei Distretti di Sassari, Ozieri e Alghero







Con la consegna degli ultimi due lotti da parte del gruppo farmaceutico “Sanofi”, è possibile proseguire la campagna di vaccinazione antinfluenzale a vantaggio di tutti i pazienti che ancora non abbiano effettuato la profilassi. Ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta sono già stati indicati i giorni, gli orari e le sedi nelle quali ritirare i vaccini.



«La stagione influenzale 2020-2021 sarà caratterizzata dalla contemporanea circolazione di virus influenzali e del virus Sars-Cov-2, per questo la campagna di vaccinazione antinfluenzale assume un significato ancora più importante, in particolare per gli utenti over 60 e per quelli ad alto rischio. Effettuare la vaccinazione significa proteggere se stessi e aiutare il personale sanitario nell'esecuzione della diagnosi precoce e nella conseguente presa in carico dei casi sospetti di Coronavirus», dichiarano dagli uffici dell'Assl.