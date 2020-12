Red 11:16 Bando turbato: scattano i rinvii a giudizio Operazione “Orsa maggiore”: i rinvii a giudizio riguardano la turbata libertà degli incanti finalizzata a ottenere finanziamenti illeciti relativi al Bando del Programma di sviluppo rurale “Strade rurali”



OLBIA - La Procura della Repubblica di Cagliari, al termine delle indagini eseguite dai finanzieri del Gruppo di Olbia, ha rinviato a giudizio otto, tra professionisti e pubblici ufficiali, chiamati a rispondere dell’accusa di far parte di un gruppo criminale che avrebbe commesso delitti di turbata libertà degli incanti finalizzati a ottenere illecitamente pubblici finanziamenti. L’operazione “Orsa maggiore” è scattata nel 2016 da approfondimenti sul Bando del Programma di sviluppo rurale “Strade rurali”.



Gli accertamenti investigativi hanno permesso di ricostruire un sistema basato sullo scambio di influenze utilizzato per ottenere, con largo anticipo rispetto alla pubblicazione, informazioni riservate sul contenuto del bando di gara che prevedeva l’erogazione di complessivi 15milioni di euro per finanziamenti comunitari assegnati dalla Regione autonoma della Sardegna. I professionisti coinvolti si proponevano quali esperti progettisti in grado di realizzare tutti gli elaborati necessari per la presentazione della domanda garantendo il buon esito dell’operazione. La presentazione della domanda, con il sistema “a sportello”, avrebbe consentito un finanziamento dei progetti in misura del 100percento, premiando l’ordine cronologico delle domande stesse.



Sulla base dei primi riscontri investigativi, la Regione ha preferito sospendere precauzionalmente la procedura concorsuale. L’attività investigativa, particolarmente articolata per la metodologia ideata dagli indagati, oltre all’esame documentale, è stata eseguita attraverso attività tecniche, analisi di dati, osservazioni e pedinamenti che hanno consentito, al termine delle perquisizioni, di rafforzare ulteriormente il quadro probatorio. L’azione svolta dalla Guardia di finanza nel settore della spesa pubblica e sotto la direzione della Procura della Repubblica di Cagliari ha permesso così di stroncare condotte illecite prima ancora che i fondi fossero erogati, garantendo trasparenza e buon andamento della Pubblica amministrazione in un periodo peraltro particolarmente critico caratterizzato dall’emergenza sanitaria in corso.