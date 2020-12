A.B. 20:11 Basket: Dinamo ko a Milano Il Banco di Sardegna Sassari cede 102-86 sul parquet del Mediolanum Forum contro l´Olimpia Armani di Gigi Datome (top scorer del match con 24punti) nella sfida valida per la 12esima giornata del campionato Lba







Starting five biancoblu con Spissu, Bilan, Kruslin, Burnell e Bendzius, coach Messina risponde con Delaney, Shields, Brooks, Hines e Datome. Milano parte forte e firma un 4-0 con l’ex biancoblu Brooks e Datome. La tripla di Gentile sblocca gli isolani, anche Burnell punisce dai 6,75 ed è controbreak isolano con uno 0-6. Il contropiede meneghino della coppia Datome-Brooks riaccende l’attacco delle scarpette rosse, ma Burnell è “on fire”: 3/3 dall’arco per l’allungo sassarese (10-14). Anche Bilan si unisce alla causa, 2+1 di Spissu e quinta bomba del Banco (100percento da fuori), con Bendzius. Dopo aver siglato il +5, la Dinamo subisce la reazione dell’Olimpia con Roll e Biligha (23-24). Burnell si porta in doppia cifra dalla lunetta, ma la tripla di Leday chiude il primo quarto sul 26-25. Bendzius infila la seconda bomba della sua partita, botta e risposta con Sergio Rodriguez: Milano si prende l’inerzia della partita con la seconda tripla del Chacho e Leday in doppia cifra per il +4. Il Banco punisce dall’arco con due bombe di Kruslin per il -1. Roll monetizza con tre liberi il secondo fallo di Spissu. Primo canestro della partita di Tillman: botta e risposta dai 6.75 tra Shields e Kruslin (43-41). Il sorpasso porta la firma di Stefano Gentile che. a 2’42” dall’intervallo lungo segna la tripla del 43-44. Datome monetizza il fallo di Treier, tecnico per proteste alla panchina sassarese: palla recuperata di Gentile e canestro di Bilan per il 45-46. Datome sigla il controsorpasso con la tripla piazzata in angolo. Gentile ipoteca il fallo di Shevon Shields e fa 1/2 per il nuovo -1 sardo, che chiude il primo tempo (48-47).



Al rientro dall'intervallo lungo, 4punti di Gentile e Jason Burnell portano avanti i sardi, ma Shields sblocca i padroni di casa e apre un minibreak chiuso da Brooks. Burnell in grande crescita non sbaglia a cronometro fermo e firma una grande terza frazione (10punti in 7’), Miro Bilan firma la tripla del 53-59. Il centro croato è un rebus per la difesa milanese: break di 3-10 per il Banco. Bilan a cronometro fermo, canestro and one di Burnell che si esalta anche nel contropiede che vale il 59-66. Time-out Milano. Biligha e Rodriguez fermano l’emorragia, ma la Dinamo prosegue la sua corsa con Bilan, Spissu e Tillman fino al +5. Milano accorcia con Leday e si riporta a un possesso di distanza. In chiusura, Roll risponde a Spissu: 72-75 al 30’. Justin Tillman si mette in proprio in avvio di ultimo quarto con due canestri di pregio, ma tre triple di Michael Roll permettono all’Olimpia di rimettere la testa avanti (81-79). Ci vuole parlare su Gianmarco Pozzecco con 6’50” da giocare. Milano però continua a bombardare con Roll e Delaney per il 13-0 dei padroni di casa (87-79). Spissu ferma l’emorragia, ma i padroni di casa continuano la loro corsa: la coppia Shields-Datome firma il +14 in un amen. Al Mediolanum Forum scorrono i titoli di coda: finisce 102-86.



«Mi sembra di essere l’allenatore di una squadra di calcio, senza voler togliere nulla a Milano che ha chiaramente meritato la vittoria, ma il risultato è bugiardo. Lo dico solo ed esclusivamente perché rispetto tutto quello che oggi i miei giocatori hanno fatto – dichiara Pozzecco - e quindi sono contento e grato a loro per aver giocato una partita di grande intensità contro una squadra competitiva. Siamo rimasti in partita fino a 5-6' dalla fine del match, se fossimo riusciti a tenere duro ancora un paio di minuti probabilmente ce la saremmo giocata fino in fondo. Questo è il mio unico piccolo rammarico, ma ripeto: ho avuto segnali estremamente positivi e quindi sono contento della gara giocata».



OLIMPIA MILANO-BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI 102-86:

OLIMPIA MILANO: Leday 14, Moretti, Moraschini, Roll 22, Rodriguez 13, Biligha 7, Cinciarini, Delaney 6, Shields 11, Brooks 5, Hines, Datome 24. Coach Ettore Messina.

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 9, Bilan 17, Treier, Kruslin 9, Devecchi, Katic, Re, Burnell 23, Bendzius 8, Gandini, Gentile 10, Tillman 10. Coach Gianmarco Pozzecco.

PARZIALI: 26-25, 48-47, 72-75.



