Foto politica: comandante Barracelli sospesa a Porto Torres Questo, quanto avvenuto alla comandante della Compagnia barracellare di Porto Torres Valentina Magnani e denunciato dal Sindacato autonomo regionale operatori di Polizia locale



PORTO TORRES – Comandante dei Barracelli sospesa dal servizio per una foto che la ritraeva in compagnia di «esponenti politici non graditi all'Amministrazione comunale» poco prima della campagna elettorale per le Amministrative 2020. Sarebbe questo, quanto avvenuto alla comandante della Compagnia barracellare di Porto Torres, Valentina Magnani, e denunciato dal Sindacato autonomo regionale operatori di Polizia locale.



«Con delibera n.147 del 26 ottobre, la Giunta comunale di Porto Torres ha emesso nei confronti della comandante della Compagnia barracellare di Porto Torres, capitano Valentina Magnani, per essere stata ripresa in una foto con un gruppo di persone poi risultate successivamente candidate alle Elezioni comunali. La nostra assistita – spiega il maresciallo capo Graziano Piras, dirigente generale regionale del Saropol - riferisce che i fatti sono risalenti al 26 settembre, e che la foto incriminata è stata pubblicata ancor prima che le persone ivi raffigurate si candidassero alle Elezioni comunali». In più, la foto è stata pubblicata a insaputa della Magnani che, chiamata nel Comando di Polizia municipale, è «stata interrogata dalla sua collega, che le avrebbe chiesto alcune informazioni sui fatti accaduti, ma nulla di più. Successivamente come per incanto appare strano che l'Amministrazione comunale abbia scelto proprio il giorno delle Elezioni (il 26 ottobre, alle 14.07) ad insaputa della Magnani, per riunirsi la Giunta comunale per adottare il provvedimento di sospensione nei confronti della medesima».



Il sindacato lamenta che al capitano non sia stato notificato nessun atto di avviso del procedimento disciplinare a suo carico, nè i motivi della sospensione del servizio. Inoltre, l'Amministrazione comunale non le avrebbe dato possibilità di presentare un eventuale scritto difensivo, né sia stata sentita dalla Giunta. Si contesta quindi all'Amministrazione turritana di aver fatto mancare la fase istruttoria, la fase contestatoria e quella difensiva, sottolineano, inoltre, l'illegittimità dell'atto per incompetenza. Per questo, il Saropol «ha invitato l’Amministrazione comunale di Porto Torres ad annullare in autotutela con immediata urgenza la delibera, per difetto di istruttoria in violazione della legge 7 agosto 1990 n 241 sulla trasparenza amministrativa, e sull’illegittimità dell’atto per incompetenza», e di darne tempestiva comunicazione a questa Direzione regionale del sindacato.



Nella foto: il maresciallo capo Graziano Piras