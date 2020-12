Red 14:16 Il 2021 sardo si apre con l´allerta meteo Per domani, il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso un avviso di allerta per “Codice giallo” (criticità ordinaria) per rischio idraulico e idrogeologico sulle aree di allerta Montevecchio Pischinappiu e Logudoro; e per il solo rischio idraulico nell´area Tirso



Commenti CAGLIARI – Non c'è pace per il territorio sardo, visto che anche il nuovo anno si aprirà subito con l'ennesima allerta meteo. Oggi (giovedì), il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso un avviso di allerta per “Codice giallo” (criticità ordinaria) per rischio idraulico e idrogeologico sulle aree di allerta Montevecchio Pischinappiu e Logudoro; stessa allerta, ma per il solo rischio idraulico nell'area Tirso. L'allerta meteo inizierà alle 6 di domani, venerdì 1 gennaio 2021, per concludersi alle 23.59.