Cor 11:07 2mln per il Pronto soccorso di Alghero Ne da notizia il Presidente del Consiglio Regionale Michele Pais. Serviranno all´adeguamento e all´ampliamento strutturale dei locali del Pronto soccorso e per ultimare l´acquisito di nuove apparecchiature elettromedicali







«Per quanto riguarda i Pronto Soccorso la dotazione finanziaria regionale è salita da 3,2 milioni a 16,7 milioni di euro - chiarisce il Presidente Pais - in particolare, all'Ospedale Civile di Alghero é stato assegnato un importo complessivo di euro 2.036.180, funzionali all'adeguamento e ampliamento strutturale dei locali del Pronto soccorso e per ultimare l'acquisito di nuove apparecchiature elettromedicali».



«Questa dotazione si aggiunge ai circa 10 milioni di euro stanziati per l'Ospedale Marino e per l'Ospedale Civile di Alghero per gli interventi che già vengono portati avanti nelle due strutture - conclude Pais - si tratta di importanti investimenti che attestano il fondamentale lavoro svolto dal Presidente Christian Solinas e dall'assessore Mario Nieddu per rendere il sistema sanitario regionale sardo più resiliente e in grado di offrire un servizio all'altezza delle sfide attuali, con l’obiettivo di rafforzare anche la dotazione del personale sanitario adeguato al miglior funzionamento dei nosocomi algheresi». Commenti ALGHERO - «La Giunta Regionale, nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera, ha deliberato una serie di importanti risorse finanziarie destinate ad incrementare i posti letti di Terapia Intensiva e Sub Intensiva, assicurare la separazione dei percorsi e l'individuazione, nei Pronto Soccorso, di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti covid-19, nonché il potenziamento dei mezzi per i trasporti secondari». Ne da notizia il Presidente del Consiglio Regionale Michele Pais.«Per quanto riguarda i Pronto Soccorso la dotazione finanziaria regionale è salita da 3,2 milioni a 16,7 milioni di euro - chiarisce il Presidente Pais - in particolare, all'Ospedale Civile di Alghero é stato assegnato un importo complessivo di euro 2.036.180, funzionali all'adeguamento e ampliamento strutturale dei locali del Pronto soccorso e per ultimare l'acquisito di nuove apparecchiature elettromedicali».«Questa dotazione si aggiunge ai circa 10 milioni di euro stanziati per l'Ospedale Marino e per l'Ospedale Civile di Alghero per gli interventi che già vengono portati avanti nelle due strutture - conclude Pais - si tratta di importanti investimenti che attestano il fondamentale lavoro svolto dal Presidente Christian Solinas e dall'assessore Mario Nieddu per rendere il sistema sanitario regionale sardo più resiliente e in grado di offrire un servizio all'altezza delle sfide attuali, con l’obiettivo di rafforzare anche la dotazione del personale sanitario adeguato al miglior funzionamento dei nosocomi algheresi».