Gas, chiude il Corso di Alghero

L'intervento programmato rientra nel più generale piano infrastrutturale della città di Alghero che prevede ad opera della Cpl Concordia la realizzazione dell’impianto di distribuzione del gas da attuarsi in base allo stato avanzamento lavori su scala urbana. Interventi che assumono particolare rilevanza in zone sensibili come il centro storico, la cui pavimentazione è costituita da acciottolato e grandi lastre di granito irregolari. Inevitabili i disagi a cui andranno incontro tanto le attività commerciali, quanto i cittadini. Commenti ALGHERO - Ancora problemi all'orizzonte per i commercianti algheresi con l'inizio del nuovo anno a causa dei lavori sul manto stradale. Prederanno il via dalla giornata di giovedì 7 gennaio le operazioni di accantieramento e scavo per la realizzazione della rete di distribuzione del gas in via Carlo Alberto, nel tratto compreso tra Piazza Civica e via Gilbert Ferret, ed in via Columbano.Come stabilito dalle ordinanze dirigenziali datata 30 dicembre 2020, nei tratti stradali interessati dai lavori di scavo saranno in vigore i divieti di sosta, transito pedonale e veicolare esteso a tutte le categorie di veicoli, con possibilità di deroga qualora la circolazione risulti compatibile con le esigenze tecniche connesse all'intervento in atto.L'intervento programmato rientra nel più generale piano infrastrutturale della città di Alghero che prevede ad opera dellala realizzazione dell’impianto di distribuzione del gas da attuarsi in base allo stato avanzamento lavori su scala urbana. Interventi che assumono particolare rilevanza in zone sensibili come il centro storico, la cui pavimentazione è costituita da acciottolato e grandi lastre di granito irregolari. Inevitabili i disagi a cui andranno incontro tanto le attività commerciali, quanto i cittadini.