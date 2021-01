A.B. 23:26 Bcl: Dinamo ko a Tenerife L´Iberostar domina in casa il Game 5 della Basketball champions league vincendo 115-85 e stacca il biglietto per i play-off. Il Banco di Sardegna Sassari si giocherà la qualificazione nell´ultima giornata, in programma mercoledì 20 gennaio contro i turchi del Galatasaray







Starting five biancoblu con Spissu, Bilan, Burnell, Bendzius e Gentile, coach Vidorreta risponde con Butterfield, Cavanaugh, Doonerkamp, Fitipaldo e Guerra. Buon avvio del Banco, che piazza un break di 7punti: apre le danze Burnell, che firma i primi 5punti, allunga Gentile. La reazione dei padroni di casa è perentoria: a guidare l’offensiva spagnola Fran Guerra, primo a portarsi in doppia cifra nel match. Dinamo in difficoltà con due infrazioni già comminate a Burnell e Spissu. L’Iberostar sigla un controbreak di 9-0, Bilan riporta la parità, ma gli uomini di Vidorreta scappano via, allungando il break fino a 18-4. I sassaresi faticano in attacco e concedono molto in difesa, dopo il mini break di 7punti, che vale il -13: time-out Dinamo. Kruslin sblocca i suoi con il gioco da 3punti, ma il canestro allo scadere di Rodriguez chiude la prima frazione sul 29-15. Justin Tillman infila il primo canestro della partita, ma Shermandini risponde colpo su colpo. La Dinamo perde il suo capitano per infortunio, scortato in panchina da coach Pozzecco. Reazione isolana di grinta e orgoglio:la Dinamo costruisce un 3-15 parziale, aperto da Filip Kruslin (8punti in 6’): lo seguono Bilan e Katic. Apporto importante anche di Kaspar Treier a segno dall’arco, canestro and one di Tillman e Kruslin dalla lunetta riporta i suoi a un solo possesso di distanza (39-36). Tenerife risponde con Guerra, Huertas e Cavanaugh in lunetta: nuovo +6 (45-39). Bilan sblocca l’attacco sassarese monetizzando il fallo del centro spagnolo, ma Cavanaugh infila 3liberi complice, il secondo fallo di Bendzius e il tecnico alla panchina sassarese. Il contropiede di Bilan chiude il primo tempo sul 50-43.



Al rientro dall'intervallo lungo, Stefano Gentile, timbra 7punti nei primi 4’. Ma Tenerife è in fiducia e, condotta da Bruno Fitipaldo, punisce la Dinamo con 4bombe, che permettono ai padroni di casa di scavare il gap (66-56). Burnell e Bilan accorciano le distanze, Spissu scocca la tripla del 73-61. Però, gli spagnoli restano in controllo e arrivano al 30’ sull'82-67. Gli ultimi 10' non cambiano il copione: Tenerife scappa via e la Dinamo insegue. Gli ospiti provano a preservare la differenza canestri, ma i padroni di casa allungano: finisce 115-85.



IBEROSTAR TENERIFE-BANCO DI SARDEGNA 115-85:

IBEROSTAR TENERIFE: Fitipaldo 16, Huertas 15, Salin 14, Diez, Rodriguez 10, Shermandini 19, Buttlerfield 7, Lopez, Cavanaugh 16, Guerra 16, Brnovic, Doonerkamp 2. Coach Jesus Vidorreta.

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 6, Bilan 24, Treier 3, Kruslin 12, Devecchi, Re, Katic 2, Burnell 15, Bendzius 2, Gandini, Gentile 9, Tillman 12. Coach Gianmarco Pozzecco.

PARZIALI: 29-15, 50-43, 82-67.



