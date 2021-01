Cor 11:25 25° Cap d´Any, un´edizione da dimenticare Praticamente nullo il coinvolgimento della città nonostante gli sforzi e gli investimenti. Decisamente scarsi i riscontri tra le associazioni: il 25° Cap d´Any passerà alla storia come il peggiore di sempre a causa delle restrizioni Covid



Encomiabili anche gli sforzi di sindaco e assessore al turismo nel tentare di scorgere i lati positivi di un'edizione da dimenticare presto: «L’emergenza ci ha costretto a festeggiare con un tono diverso, ma Alghero ha saputo mantenere alta la qualità dell’offerta anche in questa occasione» ha sottolineato Mario Conoci, mentre per Marco Di Gangi «Alghero vuole riprendere il percorso interrotto partendo da questa edizione che ci lascia molti spunti sui quali lavorare. Siamo pronti a ripartire con il coinvolgimento delle nostre splendide realtà associative che rappresentano un valore unico sul puntare». Commenti ALGHERO - Tutta colpa della pandemia. Così il 25° Cap d'Any passerà alla storia come il peggiore di sempre. Per gli algheresi, abituati ad eventi e manifestazioni di valore lunghi anche un mese, l'edizione su cui è calato il sipario in questi giorni andrà presto nel dimenticatoio col bollino "rosso". Praticamente nullo il coinvolgimento della città nonostante gli sforzi e gli investimenti delle poche associazioni che hanno potuto beneficiare dei contributi regionali, così il risultato finale non lascia ricordi in città: anche gli eventi in, infatti, non hanno raggiunto il grande pubblico come sperato, rimanendo confinati tra gli addetti ai lavori e nulla di più.Fa flop il, che nonostante la partecipazione di artisti blasonati non riesce ad entrare nelle case degli algheresi, ma un po tutti gli spettacoli hanno risentito di un clima surreale per la città di Alghero, abituata a Capodanno a ben altri palcoscenici. Ad illuminare l'edizione più buia e cupa che si ricordi a causa delle innumerevoli restrizionie delle discutibili scelte organizzative, le proiezioni colorate sulle torri e sulle mura della città (non chiamatele video). Insomma, tutti contenti nel girare immediatamente pagina e guardare al futuro, ad iniziare dalla Fondazione Alghero, che si è limitata a concedere gratuitamente il teatro alle associazioni (Ex Pop Teatro, Spazio T e compagnia Teatro d’Inverno) senza poter investire risorse pubbliche nell’evento anche a seguito dell’esclusione dai fondi regionali della LEGGI ]. Proprio dal presidente Andrea Delogu arriva comunque «il ringraziamento alle associazioni che hanno contribuito alla realizzazione degli eventi».Encomiabili anche gli sforzi di sindaco e assessore al turismo nel tentare di scorgere i lati positivi di un'edizione da dimenticare presto: «L’emergenza ci ha costretto a festeggiare con un tono diverso, ma Alghero ha saputo mantenere alta la qualità dell’offerta anche in questa occasione» ha sottolineato Mario Conoci, mentre per Marco Di Gangi «Alghero vuole riprendere il percorso interrotto partendo da questa edizione che ci lascia molti spunti sui quali lavorare. Siamo pronti a ripartire con il coinvolgimento delle nostre splendide realtà associative che rappresentano un valore unico sul puntare».