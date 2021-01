Cor 10:23 Tavolini gratis, ancora proproghe Pubblicato dal Comune di Alghero il nuovo avviso per l´occupazione del suolo pubblico sgravato da ogni onere sulle tasse locali fino al 31 marzo 2021. Domande entro il mese di gennaio



ALGHERO - Ancora proroghe in comune ad Alghero, in ossequio alle disposizioni nazionali a sostegno delle attività di pubblico esercizio ed esercenti di attività di commercio su aree pubbliche. Pubblicato dal Comune di Alghero il nuovo avviso per l'occupazione del suolo pubblico sgravato da ogni onere sulle tasse locali fino al 31 marzo 2021. Eventuali nuove istanze dovranno essere comunicate con allegata planimetria entro il termine perentorio del 31 gennaio 2021.



Foto d'archivio