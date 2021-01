Antonio Burruni 15:14 Rugby, serie B: il girone dell´Amatori Capoterra Si giocherà dal 7 marzo al 27 giugno, con quattro gironi suddivisi in due pool. I capoterresi sono stati inseriti nella Pool A del Girone 1, con Varese, Unione Monferrato Rugby, Ivrea, Amatori&Union Milano, e Cus Milano







Le quattro prime dei gironi disputeranno un play-off con sfide a sorteggio di andata e ritorno (20 e 27 giugno): le due vincenti saranno promosse nella serie A 2021/22. Sospese, invece, le retrocessioni. L'Amatori Capoterra è stata inserita nella Pool A del Girone 1, con Varese, Unione Monferrato, Ivrea, Amatori&Union Milano e Cus Milano. Nella Pool B ci sono Rovato, Franciacorta, Bergamo, Sondrio, Piacenza e Lecco.



