Cor 20:40 «Città bombardata, subito un piano» La situazione si aggrava ogni giorno di più ad Alghero. Perfino le strade centrali e più trafficate in condizioni estreme. Cittadini esausti, automobilisti arrabbiati: saltano pattane, cerchioni e gomme. Pietro Sartore (Per Alghero) chiede immediati stanziamenti







E' certamente questa, insieme ai mancati ripristini sui cantieri, una delle cause principali alla base delle disarmanti condizioni in cui si ritrova la stragrande maggiornaza della rete viaria cittadina, costellata da buchi e voragini decisamente pericolose. Ad Alghero è allarme asfalti: Cittadini esausti, automobilisti arrabbiati. Saltano infatti pattane dalle ruote, cerchioni e gomme. Una situazione grave e pericolosa tanto per gli automobilisti, quanto per centauri e ciclisti.



A prendere posizione è anche il consigliere comunale Pietro Sartore (Per Alghero), che chiede immediate risorse in bilancio per pianificare con urgenza un programma d'interventi in tutti i quartieri. «Dopo due anni senza alcuna manutenzione, le strade di Alghero assomigliano sempre più a quelle di una città reduce da un bombardamento». Commenti ALGHERO - Nei rispettivi bilanci comunali degli anni passati (2017 e 2018) erano state stanziate poste poi impegnate pari o superiori a un milione di euro per rifacimento asfalti e sistamzione strade urbane. Non un'enormità, ma certamente risorse importanti su cui fare affidamento. Nell’ultimo bilancio invece, ciò non è avvenuto e non sono state previste risorse per la sistemazione del manto stradale.E' certamente questa, insieme ai mancati ripristini sui cantieri, una delle cause principali alla base delle disarmanti condizioni in cui si ritrova la stragrande maggiornaza della rete viaria cittadina, costellata da buchi e voragini decisamente pericolose. Ad Alghero è allarme asfalti: Cittadini esausti, automobilisti arrabbiati. Saltano infatti pattane dalle ruote, cerchioni e gomme. Una situazione grave e pericolosa tanto per gli automobilisti, quanto per centauri e ciclisti.A prendere posizione è anche il consigliere comunale Pietro Sartore (), che chiede immediate risorse in bilancio per pianificare con urgenza un programma d'interventi in tutti i quartieri. «Dopo due anni senza alcuna manutenzione, le strade di Alghero assomigliano sempre più a quelle di una città reduce da un bombardamento».