1945-2021 memoria e orrore Giornata della Memoria, quel 27 gennaio di 76 anni fa, giorno in cui le truppe dell´Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz



Oggi è la Giornata della Memoria che ogni 27 gennaio, giorno in cui le truppe dell'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz nel 1945, divenuto il simbolo delle atrocità, commemora le vittime dell'Olocausto. Nel ricordare questa data ecco le parole della senatrice a vita Liliana Segre, che fu deportata ad Auschwitz appena 13enne e, sopravvissuta, è diventata attiva testimone della Shoah nel mondo. Parole semplici, schiette, di una forza incredibile. «Non ho perdonato. Non ho dimenticato. Ma non odio».