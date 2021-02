Cor 18:01 47enne travolta sulla pista cross Poco chiare ancora le dinamiche dell´incidente avvenuto al Lazzaretto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Alghero e i sanitari del 118. La donna è finita all´ospedale



ALGHERO - Attimi di grande apprensione nel pomeriggio di sabato sulla pista di motocross in località Lazzaretto ad Alghero. Poco dopo le 15, durante alcune prove sul circuito, una donna 47enne - sul posto perchè accompagnava il figlio - è stata improvvisamente investita. Poco chiare ancora le dinamiche dell'incidente ma pare che la donna si sia spinta in zone non accessibili al pubblico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Alghero e i sanitari del 118 che hanno accompagnato la sfortunata all'ospedale per gli accertamenti del caso.