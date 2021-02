A.B. 19:03 Serie D: Latte dolce torna alla vittoria Una rete di Gigi Scotto al 63´ da i tre punti alla compagine sassarese impegnata contro i campani della Gladiator nel match valido per la 16esima giornata del girone G disputata al “Basilio Canu” di Sennori







PRIMO TEMPO. Di Paola prova a sorprendere tutti con uno spiovente che termine molto oltre la traversa. Al 6’, Paolo Palmas ha sulla testa la palla buona, buono anche il colpo di testa, ma non ci sono sviluppi. Quattro minuti dopo, lo stesso Palmas la mette tesa al centro: Gigi Scotto c’è, ma la sfera è alta. Al 40’, Scotto inventa la giocata, assist per Palmas: bel tiro, ma fuori bersaglio. L'arbitro concede un minuto di recupero, ma si torna negli spogliatoi sul risultato di partenza.



SECONDO TEMPO. Le due squadre tornano in campo riproponendo le stesse formazioni del 1'. Si accendono le luci a Sennori. Al 49’, Palmas calcia dal limite e la conclusione mancina sfiora il palo alla destra di Fusco. Otto minuti dopo, traversone di Scotto per Palmas dalla sinistra: palla mancata per poco e difesa a liberare in corner. Al 58', mister Fossati cambia Christian Calì e Tony Gianni con Giovanni Piga e Stefano Guberti, Tedesco prova il tiro a giro dalla lunghissima distanza, pallone fuori misura. Al 63’, la partita si sblocca: Guberti inventa sulla sinistra, gran giocata a servire Scotto, che si fa trovare pronto e insacca di testa per l’l-0. Due minuti dopo, dentro Strianese per Di Monte e, al 69', Luca Scognamillo dà fiato a Paolo Palmas, autore di una buona prova. Piga impegna Fusco, Kjus Urbietis è pronto su Tedesco. Gianvito Pertica chiede il cambio al 77': entra Paolo Tuccio. Gara tosta: ammoniti Di Finizio, Michele Pisanu, Nicolò Antonelli e Del Sorbo. Al minuto 83, Strianese tenta rasoterra da fuori area, ma Urbietis risponde presente. Cambio sassarese: a 3' dalla fine, con Simone Patacchiola che rileva Gianmarco Marcangeli. Due minuti dopo, fuori De Carlo e dentro Falco. L'arbitro concede 6' di recupero, ma il risultato non cambia: Latte dolce vince.



SASSARI LATTE DOLCE-GLADIATOR 1-0:

SASSARI LATTE DOLCE: Urbietis, Pertica (32’st Tuccio), Mukaj, Cabeccia, Pisanu, Antonelli, Marcangeli (42’st Patacchiola), Gianni (13’st Piga), Scotto, Palmas (24’st Scognamillo), Calì (13’st Guberti). Allenatore Fabio Fossati.

GLADIATOR: Fusco, Fazi, Di Finizio, Di Monte (20’st Strianese), Maraucci, De Carlo (44’st Falco), Di Paola, Di Pietro, Del Sorbo, Tedesco, Coppola. Allenatore Clemente Santonastaso.

ARBITRO: Maksym Frasynyak di Gallarate.

RETE: 18’st Scotto.



