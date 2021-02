Red 9:34 «Nuove speranze per l’edilizia popolare» In materia di edilizia popolare, il consigliere comunale algherese di Fratelli d´Italia Christian Mulas esprime «soddisfazione per gli interventi da parte della Regione con il superbonus»







Nella foto: il consigliere comunale Christian Mulas Commenti ALGHERO - «Piena soddisfazione per l'annuncio da parte del presidente della Regione Christian Solinas e del presidente del Consiglio regionale Michele Pais di un piano di riqualificazione di 35mila edifici di edilizia popolare [LEGGI] : l'utilizzo del superbonus sugli interventi di efficientamento energetico e il coinvolgimento del settore privato, avvia un ambizioso piano di trasformazione delle nostre città». A esprimere la sua soddisfazione è il consigliere comunale algherese di FdI Christian Mulas,Proprio lui, a fine gennaio, aveva segnalato «la necessità di un'azione tempestiva urgente di Area sugli edifici di residenza popolare [LEGGI] , sollecitandola attraverso interventi e interrogazioni in Consiglio comunale. Oggi accolgo con soddisfazione la tempestiva risposta: siamo davanti ad un bel risultato. Con un patrimonio immobiliare cosi grande e bisognoso di interventi di manutenzione non si può che plaudire all’iniziativa».«Questa straordinaria iniziativa apre la strada alle molte speranze di lavoro nel settore dell’edilizia, oltre alla trasformazione e riqualificazione delle aree urbane interessate, il piano prevede una importantissima ricaduta economica per il territorio: fino a 14mila nuovi posti di lavoro, che innescherebbe un ciclo virtuoso di crescita, dando un segnale di ripresa economica importante, attraverso l’occupazione di tanti lavoratori che oggi vivono il dramma della disoccupazione. A migliorare però saranno soprattutto le condizioni di vita di quei cittadini che, come recentemente rilevato dal sottoscritto, per troppo tempo erano stati ignorati e ghettizzati dall’Agenzia regionale di edilizia abitativa, che da anni non restaurava gli stabili», conclude Mulas.Nella foto: il consigliere comunale Christian Mulas