Sequestrati 560kg di Cannabis nel Marghine

MACOMER – Il 5 febbraio, contemporaneamente a Bosa, Borore e Suni, nell’ambito di servizi coordinati disposti dal Comando provinciale di Nuoro nell’ambito delle aziende agricole, i Carabinieri del Norm della Compagnia di Macomer e delle Stazioni di Bosa, Montresta, Suni e Borore hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Oristano sei persone per detenzione di sostanze stupefacenti perché, dopo controlli nelle aziende, sono stati trovati in possesso complessivamente di circa 560chilogrammi di infiorescenze asseritamente di canapa sativa (fattispecie non prevista della legge), per un valore di circa 280mila euro. Inoltre, nella stessa operazione di Borore, sono state sanzionate due persone con 800euro, perché non hanno rispettato il divieto di spostamento in un Comune diverso da quello di residenza senza giustificato motivo.