Cor 19:16 Tragedia ad Alghero, muore camionista Non c´è stato niente da fare per il 49enne di Sassari, colpito da un fatale malore mentre si trovava nelle campagne di Alghero a bordo del camion col quale trasportava mangimi



ALGHERO - Tragedia nel pomeriggio odierno (venerdì) nell'agro di Alghero. Colpito da un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo un operaio di 49 anni di Sassari. Secondo le prime indiscrezioni, dopo aver scaricato il carico che trasportava, il camionista si è improvvisamente accasciato. Per lui non c'è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine locali.