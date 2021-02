Cor 9:26 Pienone a Punta Giglio e Prigionette Il sole e la giornata prettamente primaverile di domenica ha invogliato centinaia di persone a far visita nei due comprensori algheresi di Punta Giglio e Capo Caccia







ALGHERO - Pienone di visitatori nel weekend nei siti naturalistici di Punta Giglio e delle Prigionette ad Alghero. Quasi 400 persone hanno fruito del percorso dell'Arca di Noè. Numerose le presenze anche nel percorso lungo il promontorio di Punta Giglio, con numeri da record. «Cifre confortanti che evidenziano la voglia di natura, spazi all'aperto e verde da parte delle persone» è il primo commento dalla sede del parco.La grande maggioranza dei visitatori è rappresentata da famiglie del territorio, diversi i nuclei di villeggianti giunti da altre zone della Sardegna. L'oasi naturale de Le Prigionette è visitabile nei weekend, mentre i percorsi di Punta Giglio sono sempre aperti. Nei prossimi fine settimana il Parco riprenderà completamente la propria attività con la riapertura al pubblico delle attrattive multimediali e culturali di Casa Gioiosa a Tramariglio (parco tematico del Piccolo Principe, parco immersivo marino Teleia, museo della memoria carceraria, mostra del Maestro Elio Pulli).Il Museo MASE dedicato allo scrittore Antoine de Saint Exupery presso la Torre Nuova a Porto Conte, sempre in attesa di nuove modifiche alle limitazioni previste dalle normative anti-Covid, è aperto ogni giovedi e venerdi dalle 10 alle 17. Anche questo spazio culturale nella settimana appena trascorsa ha registrato un rilevante numero di visitatori.