Entrano in Aula Alivesi e Di Maio Dopo poco meno di sette lunghi anni e due consiliature, Roberto Ferrara e Graziano Porcu lasciano l´assemblea civica di Alghero. Al loro posto l´ingresso in aula di Maria Antonietta Alivesi e Giusy Di Maio



staffetta tra i banchi consiliari del Movimento 5 Stelle di Alghero è ormai realtà. Tanto che Roberto Ferrara e Graziano Porcu, dopo circa 7 lunghi anni e 2 consiliature in via Columbano, anticipano i tempi e lasciano lo scranno ai primi dei non eletti nel 2019.



A prendere il loro posto saranno Maria Antonietta Alivesi e Maria Giuseppina (Giusy) Di Maio, consigliera comunale in virtù della rinuncia di Giuseppe Meloni (era lui il secondo dei non eletti alle ultime elezioni con 96 preferenze). La decisione era già maturata da tempo dal gruppo che ha partecipato alla formazione della lista Pentastellata delle ultime elezioni, ma rispetto alle previsioni ha subito una rapida accelerata (la staffetta era in programma in autunno).



Per Alivesi e Di Maio ci sarà così la possibilità di fare esperienza dall'interno della macchina amministrativa, in un momento in verità particolarmente turbolento e delicato per l'amministrazione. Non è mistero, infatti, come la crisi interna alla maggioranza consiliare stia logorando pian piano i rapporti nella coalizione, con ampi settori estremamente scontenti. In quest'ottica risulterà decisivo proprio il mese di marzo, con importanti scadenze all'orizzonte sul versante politico e consiliare.



