Cor 12:30 Crisi, tutti convocati al Quarter Consiglieri comunali e assessori attesi nella nuova sala di rappresentanza ubicata nel complesso del Quarter. Domani sarà la volta delle forze politiche che compongono la coalizione di maggioranza. Rimangono le tensioni, sempre più forti







Il tentativo del sindaco è riportare serenità all'interno di una coalizione sempre più sfilacciata, con larghi settori insoddisfatti sul versante strettamente amministrativo ed altri delusi perchè poco o per nulla rappresentati in Giunta. Una situazione che inizia a pesare enormemente anche sull'andamento dei lavori consiliari: difficile in queste condizioni perfino convocare le riunioni di commissione, col serio rischio di andare sotto.



Giovedì invece dovrebbe essere la volta dei partiti che compongono la coalizione che dal 2019 amministra ad Alghero, non senza difficoltà (nella lista degli invitati non ci sarebbe il Psd'Az ufficiale, col quale rimane la chiusura). Anche in questo caso Mario Conoci proverà ad acquietare i malumori che sempre più forti trovano spazio tra gli alleati, dopo che nei giorni scorsi era stato il presidente del Consiglio regionale Michele Pais (Lega) ad incontrare singolarmente alcuni referenti dei gruppi più critici.



