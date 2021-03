A.B. 19:33 Tennis giovanile: raduno regionale a Sassari L´Accademia tennis ha ospitato un raduno regionale della Federazione italiana tennis, con la partecipazione del tecnico nazionale Nicola Fantone. Nuova linfa per la struttura rinnovata di Via Rockefeller







In prospettiva, chi si sarà dimostrato particolarmente capace e meritevole potrà competere nei tornei della Penisola e, a seguire, all’estero. «In Sardegna siamo fortunati – prosegue il tecnico nazionale - perché stiamo riuscendo a lavorare. Questo è il secondo raduno dopo quello che si è tenuto a dicembre a Ghilarza. I prossimi saranno a marzo e aprile». La giornata è stata ricca di spunti e indicazioni: «Ringrazio il maestro Mino Piu e il figlio Carlo per l’ospitalità. E’ stato un momento importante e utile alla Federazione italiana tennis per capire dove sta andando la Sardegna. Il livello regionale è buono, ma si può migliorare. Nella Penisola ci sono tanti ragazzi e ragazze che giocano bene», conclude Fantone.



Per l’Accademia Tennis 1990 è stata quasi un’inaugurazione, in attesa di poter finalmente festeggiare con un grande evento le tante migliorie della struttura: non solo è stato rifatto il green-set degli storici campi 1 e 2 con i fondi dell’Accademia, ma dietro il pattinodromo, la ditta EcoPro ha costruito da zero i campi 3 e 4, uno dei quali coperto. Inoltre, l’associazione sportiva dilettantistica ha investito su un sistema di sorveglianza che contribuirà a innalzare i livelli di sicurezza dell’impianto comunale. «Siamo contenti di aver dato il nostro piccolo contributo al lavoro di Federtennis – commentano Mino e Carlo Piu – Quando la Federazione ci chiamerà, risponderemo presente».



Nella foto: un momento del raduno Commenti SASSARI – Nei giorni scorsi, sette ragazzi e altrettante ragazze (classe 2008, 2009 e 2010) hanno popolato i nuovissimi campi dell’Accademia tennis di Sassari nell’ambito di un raduno di allenamento convocato dalla Federazione italiana tennis. Sotto la direzione del tecnico nazionale Nicola Fantone, i giovanissimi hanno mostrato le proprie capacità con la racchetta, in modo da ricevere un indirizzo per il prosieguo della propria attività tennistica. «A volte facciamo raduni di test match, questo è invece un raduno che ci permette di valutare il livello di partenza dal punto di vista tecnico, tattico, fisico e mentale. I migliori del nord Sardegna saranno riuniti con i migliori talenti del centro e sud Sardegna. Lo scopo – spiega Fantone - è consigliare ai loro maestri ciò su cui devono lavorare in modo particolare, ma anche i tornei a cui partecipare».In prospettiva, chi si sarà dimostrato particolarmente capace e meritevole potrà competere nei tornei della Penisola e, a seguire, all’estero. «In Sardegna siamo fortunati – prosegue il tecnico nazionale - perché stiamo riuscendo a lavorare. Questo è il secondo raduno dopo quello che si è tenuto a dicembre a Ghilarza. I prossimi saranno a marzo e aprile». La giornata è stata ricca di spunti e indicazioni: «Ringrazio il maestro Mino Piu e il figlio Carlo per l’ospitalità. E’ stato un momento importante e utile alla Federazione italiana tennis per capire dove sta andando la Sardegna. Il livello regionale è buono, ma si può migliorare. Nella Penisola ci sono tanti ragazzi e ragazze che giocano bene», conclude Fantone.Per l’Accademia Tennis 1990 è stata quasi un’inaugurazione, in attesa di poter finalmente festeggiare con un grande evento le tante migliorie della struttura: non solo è stato rifatto il green-set degli storici campi 1 e 2 con i fondi dell’Accademia, ma dietro il pattinodromo, la ditta EcoPro ha costruito da zero i campi 3 e 4, uno dei quali coperto. Inoltre, l’associazione sportiva dilettantistica ha investito su un sistema di sorveglianza che contribuirà a innalzare i livelli di sicurezza dell’impianto comunale. «Siamo contenti di aver dato il nostro piccolo contributo al lavoro di Federtennis – commentano Mino e Carlo Piu – Quando la Federazione ci chiamerà, risponderemo presente».Nella foto: un momento del raduno