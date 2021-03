Farmacia territoriale: nuovi orari per il pubblico

17:03 Covid nell´Isola: 2 morti, 65 casi, 2,6% positività Sono 171 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (quattordici in meno rispetto a ieri), mentre salgono da ventiquattro a venticinque i pazienti in Terapia intensiva (+ uno). 103 i guariti nelle ultime ventiquattro ore

18:57 Virus, 146 casi e altre 3 vittime, 4% la positività Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna per l’Isola un tasso di positività del 4%. Si registrano tre nuovi decessi (1.187 in tutto). Sono invece 185 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-5)

9/3/2021 Test in aeroporto: 213 negativi ad Alghero Parte la macchina dei controlli al “Riviera del corallo”: buona la prima giornata, con nessun positivo rilevato tra i passeggeri sbarcati da Roma e da Milano

7:09 Covid: Sardegna sicura diventa App La piattaforma tecnologica per i viaggiatori che devono obbligatoriamente registrare il proprio ingresso nell’Isola, è ora disponibile anche per i sistemi Ios e Adroid negli store per i dispositivi mobili

11:32 Vaccini: Deiana interroga il ministro «Sardegna ultima per somministrazioni, l’Ats Sardegna cerca medici disponibili in forma volontaria e gratuita», la parlamentare algherese del Movimento 5 stelle presenta un´interrogazione per «Garantire la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori impegnati nel fronteggiare l’emergenza sanitaria»

20:30 Controlli all´ingresso nell´Isola: un solo positivo Ieri, secondo i dati riportati dalla Centrale operativa regionale per l’emergenza, sono sbarcati in Sardegna 2.506 passeggeri. Di questi, 1.157 si sono sottoposti al tampone antigenico negli scali, nelle apposite aree presidiate dagli operatori di Ares-Ats, 118 e Protezione civile. Un caso di positività è stato confermato al tampone molecolare

13:36 Distretto Oristano: ricerca medico di medicina generale L’Assl deve affidare un incarico provvisorio di assistenza primaria, con decorrenza da giovedì 1 aprile per un periodo di dodici mesi e comunque fino all´individuazione del medico titolare, per l’ambito ambito territoriale n.1.4 del Distretto che comprende i Comuni di Allai, Ollastra, Samugheo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Solarussa, Villanova Truschedu, Villaurbana e Zerfaliu

9:39 Covid: a Oristano una nuova guarigione e un contagio I casi di positività al Coronavirus accertati dall’inizio dell’emergenza sanitaria in città sono 759, i pazienti guariti sono 699, mentre quelli ancora in cura sono quarantacinque

19:23 Una targa per le donne in prima linea contro il Covid Il premio è stato consegnato ieri mattina, in Aou Sassari, da una rappresentanza della Commissione regionale Pari opportunità, alla presenza del presidente del Consiglio regionale Michele Pais

8/3/2021 Covid: controlli su oltre mille passeggeri in arrivo A fine mattinata, le persone sbarcate sull´Isola sono state 1.382, mentre sono 597 le persone che si sono sottoposti a tampone antigenico a immunofluorescenza all’arrivo nelle postazioni di controllo dedicate. Tre le positività rilevate e in corso di verifica per mezzo di tampone molecolare

18:21 Aeroporto Cagliari, test anche in partenza Il servizio di tamponi antigenici rino-faringei rapidi, che garantiscono il responso in tempi ridotti, è attivo attivo da oggi, nell’aerostazione “Mario Mameli” di Elmas, grazie a un accordo tra Sogaer e la società MetiGroup

9/3/2021 Solinas punta sul turismo sicuro «Screening e vaccini per consolidare la Sardegna come modello di un turismo sicuro», è la missione lanciata dal governatore dell´Isola Christian Solinas

8/3/2021 Variante inglese in Sardegna già nel dicembre 2020 Una nuova metodica messa in campo dal laboratorio di Microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari permette di riconoscerla in maniera diretta e immediata. Applicata a uno studio di campioni effettuati tra il vecchio e il nuovo anno

9/3/2021 Sanità: Nieddu incontra i rappresentati dei pazienti «Dalla Giunta regionale massima attenzione per i più fragili. Riavviamo la Commissione Sla», assicura l´assessore regionale della Sanità Mario Nieddu in materia di non autosufficienza e caregiver

9/3/2021 Giornata della donna: premiate le sanitarie di Oristano Un riconoscimento per le donne che operano in sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza Covid-19. E´ questo il senso della cerimonia promossa dalle associazioni Coordinamento 3 e della locale sezione della Fidapa, “Le donne per le donne”, che si è svolta ieri mattina, nella sede Assl

8/3/2021 Carcinoma: Sassari partecipa allo studio internazionale Prevenzione del carcinoma del collo dell’utero: l´Assl Sassari e l´Azienda ospedaliero universitaria di Sassari partecipano a uno studio internazionale

8/3/2021 Dalla scoperta del virus alle varianti Il laboratorio di Microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, a un anno dallo scoppio della pandemia, ha realizzato oltre 185mila vaccini. Adesso è impegnato nel sequenziamento dell´intero genoma del Sars Cov-2

7/3/2021 Apre il Centro vaccinazioni di Cagliari Gli spazi sono quelli della Fiera della Sardegna. «Acceleriamo sulla campagna. Immunizzazione e screening mix vincente. L´Isola può diventare un modello per tutti», dichiara il presidente regionale

8/3/2021 Sardi e sicuri: conclusa la due giorni a Cagliari Nel capoluogo regionale sono stati circa 29mila i test antigenici, mentre sono oltre mille gli immunizzati durante il “Vaccine day”

27/2/2021 In Sardegna dati da fascia bianca, c´è Speranza Da lunedì 1° marzo Lombardia, Piemonte e Marche in fascia arancione. In zona rossa Basilicata e Molise. Dati confortanti in Sardegna, dove l´indice Rt è il migliore d´Italia ma nessun pronunciamento ancora dal Ministero

26/2/2021 Covid-19: 5 decessi e 70 nuovi casi, 1,7% di positività Sono 224 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (cinque in meno rispetto a ieri), mentre restano ventidue i pazienti in Terapia intensiva. 140 i guariti nelle ultime ventiquattro ore