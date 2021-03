Red 21:16 Asfalti a Porto Torres: polemica a 5 stelle «Gli asfalti di Via Pascoli, Via Mare e Via Guarino sono progetti e finanziamenti dell’Amministrazione Wheeler», sottolineano i pentastellati locale







Il Movimento 5 Stelle di Porto Torres interviene sui lavori di ribitumazione che stanno avvenendo in questi giorni in città, cercando di fare alcune precisazioni sull'argomento. «Per trasparenza nei confronti di tutti i cittadini – sottolineano – che i fondi provengono dagli avanzi di bilancio del 2019. I lavori sono stati poi deliberati e affidati alla ditta Scarpellini nel corso del 2020. La nuova Amministrazione ha quindi percorso solamente l’ultimo miglio, la consegna dei lavori, una pratica tecnico-amministrativa di esclusiva competenza degli uffici comunali. Suggeriamo alla nuova Amministrazione di impegnarsi nel ricercare i fondi per rifare completamente la Via Monte Angellu, la circonvallazione per Platamona, Via Petrarca, Via Adelasia e tante altre strade di Porto Torres. Il Movimento 5 Stelle in cinque anni ha investito, infatti, circa 2milioni di euro per le manutenzioni stradali, una cifra che a memoria degli stessi dipendenti comunali nessuna Amministrazione ha investito negli ultimi vent’anni».



«La sfida dell'Amministrazione Mulas sarebbe quella di stanziarne almeno altrettanti: di quelle opere, eventualmente, si potranno vantare in futuro con pieno diritto. Ma quelle appuntate ora sono medaglie di cartone, guadagnate sulle spalle di chi nel corso del precedente mandato ha lavorato e si è impegnato per centrare questo importante obiettivo. Ringraziamo comunque l'assessora alle Manutenzioni che grazie al suo intervento sulla stampa ci ha risparmiato un'interrogazione in Consiglio comunale sui ritardi dei lavori da noi finanziati a suo tempo. Ne approfittiamo per ricordare all'Amministrazione che anche il progetto della rotatoria all'incrocio tra Via Sassari e Via dell'Erica è stato finanziato e progettato dall'Amministrazione Wheeler. Dopo questo promemoria, ci auguriamo che l'assessora prenda appunti e al prossimo annuncio trasmetta ai media tutti i dettagli, in rispetto della trasparenza dovuta ai cittadini di Porto Torres». Commenti PORTO TORRES - «Apprendiamo dalla stampa locale [LEGGI] che la nuova Amministrazione, e in particolare l'assessora alle Manutenzioni, si è appuntata sul petto la medaglia per "lo sblocco dei lavori per la bitumazione delle vie Pascoli, Guarino e parte di via Mare". Non ci aspettavamo purtroppo ringraziamenti, anche se sarebbero stati graditi visto che ne abbiamo letti diversi in altre occasioni rivolti a forze politiche anche della minoranza. Un gesto di onestà intellettuale sarebbe stato dovuto nei confronti di chi ha finanziato, progettato e avviato la gara d'appalto di questo nuovo Piano asfalti, frutto esclusivamente del lavoro dell'Amministrazione precedente insieme agli uffici».