Musica: doppio appuntamento al Poco loco Questa sera, Jam session con gli studenti del Conservatorio "Luigi Canepa" di Sassari. Venerdì, spazio alle chitarre dei fratelli Massimo e Bebo Ferra per l'organizzazione del Bayou Club in collaborazione col Pocoloco







Oggi (mercoledì), alle 20.30, ritorna l'appuntamento classico con il jazz del mercoledì, dove gli studenti del Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari incontrano i professionisti per la Jam session sul palco dello storico locale algherese. L'ingresso è gratuito.



Venerdì 19 marzo, alle 21.30, ci saranno le chitarre di Massimo e Bebo Ferra sul palco, per l'organizzazione del Bayou Club in collaborazione col Pocoloco. La loro musica è mediterranea come la città nella quale si sono nutriti di mare, di sole e di musica. Mediterranea come il Turriga dal colore rosso sangue e dal profumo intenso che da il titolo al brano con il quale si apre il cd che hanno registrato. Entrambi ottimi chitarristi, nonché prolifici compositori da un attenta analisi del loro lavoro si coglie la parte più complessa e raffinata di questo incontro che è si tra fratelli, ma che genera una dinamica creativa ricca di soluzioni cromatiche e di ambientazioni sonore inusuali. Massimo e Bebo sono volutamente complementari, in assoluta sintonia e mai in competizione a dispetto dell’ironia che si cela dietro il titolo del progetto che rimanda al match e alla boxe. C’è pero un ring nell’impianto strutturale della loro musica. Ring che non è chiusura dentro i confini, ma conoscenza degli stessi per poter definire meglio i propri luoghi di azione architettando una precisa strategia tattica laddove l’attacco sono le note pesate (e pensate) e dove l’arbitro di gara è assente. L'ingresso per la serata costa 10euro.



