Assemblea per l´Avis Alghero

Nella foto: il presidente Giuliano Casula Commenti ALGHERO – Sabato 20 marzo, l'Auditorium dell'Istituto Tecnico “Roth”, in Via Diez 9, ospiterà l'Assemblea annuale dei soci dell'Avis Alghero. La prima convocazione è prevista alle 6, mentre la seconda alle 15.30. Nell'assemblea di quest'anno saranno rinnovate tutte le cariche istituzionali.Nella foto: il presidente Giuliano Casula