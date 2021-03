Red 12:04 Attentato alla Base navale: scattano le indagini Questa mattina, sono scattate perquisizioni domiciliari e delle strutture in disponibilità di diverse persone sospettate di aver perpetrato o fiancheggiato l’attentato incendiario ai mezzi e alle strutture dell’Ispettorato del Corpo forestale di Iglesias della Base navale di Sant’Antioco nella notte del gennaio



SANT'ANTIOCO – Questa mattina (venerdì), il Corpo forestale di vigilanza ambientale ha avviato le operazioni delegate dalla Procura della Repubblica di Cagliari consistenti nelle perquisizioni domiciliari e delle strutture in disponibilità di diverse persone sospettate di aver perpetrato o fiancheggiato l’attentato incendiario ai mezzi e alle strutture dell’Ispettorato del Corpo forestale di Iglesias della Base navale di Sant’Antioco nella notte del gennaio. L’attività è svolta da circa novanta forestali provenienti dagli Ispettorati di Iglesias, Cagliari Oristano, Lanusei e dalla Direzione generale del Corpo.



Durante le operazioni, sono stati notificati avvisi di garanzia a cinque indagati collegati al mondo della pesca abusiva. Le operazioni sono tuttora in corso sotto il coordinamento del sostituto Procuratore titolare delle indagini. Sui risultati, la Procura della Repubblica e il Corpo forestale mantengono il più stretto riserbo.