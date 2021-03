Red 18:03 In giro fuori orario: sanzione a Mores I Carabinieri della locale Stazione hanno sanzionato un 29enne, già noto alle Forze dell´ordine, per violazione delle norme anti Covid-19



MORES – I Carabinieri della Stazione di Mores hanno sanzionato un 29enne, già noto alle Forze dell'ordine, per aver violato l'obbligo di permanenza domiciliare notturna imposto dalle norme anti Covid-19, in quanto si aggirava per il centro abitato, in orario non consentito e senza giustificato motivo.