Red 14:44 Libera circolazione e pandemia: webinar UniCa I costituzionalisti dell´Università degli studi di Cagliari discutono con i colleghi di Sassari e di Napoli sulle ordinanze di alcuni presidenti di Regione che limitano i viaggi dei cittadini italiani







Previsti gli interventi del docente di Diritto pubblico comparato all'Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli Tommaso Edoardo Frosini, il docente di Diritto costituzionale all'Università di Cagliari Gianmario Demuro, il docente di Diritto pubblico comparato all'Università di Sassari Carla Bassu e il docente di Diritto costituzionale dell'UniCa Marco Betzu. Le conclusioni sono affidate a Pietro Ciarlo, docente di Diritto costituzionale e prorettore per la semplificazione e l’innovazione amministrativa dell'Università di Cagliari. L'incontro sarà moderato da Sergio Nuvoli, responsabile della Comunicazione istituzionale e dell’Ufficio stampa dell'Ateneo del capoluogo sardo.



A partire dall’ordinanza n.9 del 17 marzo del presidente della Regione autonoma della Sardegna e da analoghe disposizioni della Valle d’Aosta, della Campania e della Provincia di Bolzano, i relatori approfondiranno le questioni giuridiche e metteranno in evidenza gli argomenti a favore e contro la legittimità di tali provvedimenti, anche in relazione alle diverse “colorazioni” delle regioni interessate. Il link per partecipare all'incontro è disponibile nella homepage del sito internet dell'UniCa.



Nella foto: il docente Pietro Ciarlo Commenti CAGLIARI - “Libera circolazione: regioni, colori, provvedimenti” è il tema che sarà affrontato domani, giovedì 25 marzo, alle 17, nel webinar organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'università degli studi di Cagliari sulla piattaforma “Teams”. L'incontro sarà aperto dai saluti del direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Cristiano Cicero e introdotto dal docente di diritto costituzionale Giovanni Coinu.Previsti gli interventi del docente di Diritto pubblico comparato all'Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli Tommaso Edoardo Frosini, il docente di Diritto costituzionale all'Università di Cagliari Gianmario Demuro, il docente di Diritto pubblico comparato all'Università di Sassari Carla Bassu e il docente di Diritto costituzionale dell'UniCa Marco Betzu. Le conclusioni sono affidate a Pietro Ciarlo, docente di Diritto costituzionale e prorettore per la semplificazione e l’innovazione amministrativa dell'Università di Cagliari. L'incontro sarà moderato da Sergio Nuvoli, responsabile della Comunicazione istituzionale e dell’Ufficio stampa dell'Ateneo del capoluogo sardo.A partire dall’ordinanza n.9 del 17 marzo del presidente della Regione autonoma della Sardegna e da analoghe disposizioni della Valle d’Aosta, della Campania e della Provincia di Bolzano, i relatori approfondiranno le questioni giuridiche e metteranno in evidenza gli argomenti a favore e contro la legittimità di tali provvedimenti, anche in relazione alle diverse “colorazioni” delle regioni interessate. Il link per partecipare all'incontro è disponibile nella homepage del sito internet dell'UniCa.Nella foto: il docente Pietro Ciarlo