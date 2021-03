Antonio Burruni 14:37 Sport e università: La Sapienza di Danna L´ex calciatore di Alghero e Fertilia Cristiano Danna, ora allenatore e scout privato, sarà tra i relatori del Master dell´Ateneo romano su diritto e sport “Le professioni sportive all´interno e all´esterno di un club, alla luce della crisi Covid e in prospettiva della riforma”, in programma sabato mattina via "Meet"







Nella foto: Cristiano Danna Commenti ALGHERO - L'ex calciatore di Alghero e Fertilia Cristiano Danna, ora allenatore e scout privato, sarà tra i relatori del Master dell'Università La Sapienza di Roma su diritto e sport “Le professioni sportive all'interno e all'esterno di un club, alla luce della crisi Covid e in prospettiva della riforma”, in programma sabato 27 marzo, dalle 9.30 alle 12.45, via “Meet”. Una bella soddisfazione per Danna che, smessi gli scarpini da calcio, si sta facendo conoscere sia in panchina, sia nel mondo del calciomercato nazionale e internazionale.In apertura di incontro, il coordinatore e docente del Master Giorgio Sandulli ne presenterà e introdurrà i lavori, passando poi la palla al moderatore e coordinatore dei lavori Antonio D'Atri, docente di Diritto sportivo e agente sportivo Coni. Cristiano Danna presenterrà un intervento intitolato “Lo scouting svolto da privati. Modalità di approccio e criteri e selezione di un osservatore”.Parteciperanno all'evento il presidente dell'Adisport Alfonso Morrone,il prsidente dell'Iafa e agente sportivo Coni Christian Bosco. il vicepresidente dell'Ascoli Andrea Di Maso, il direttore generale dell'Area tecnica dello Spezia Mauro Meluso, i direttori sportivi Giorgio Perinetti, Gianluca Andrissi, Daniele Faggiano (ex Genoa), Vincenzo De Vito (Arezzo), il direttore operativo Francesco Barresi (ex Hellas Verona) e l'ex arbitro Luca Marelli. Attesa per la probabile presenza di Simone Puleo, direttore sportivo e responsabile del Settore giovanile del Benevento.Nella foto: Cristiano Danna