Parco Porto Conte: il 7 aprile c´è l´assemblea Il presidente Raimondo Tilloca risponde alla richiesta dei sette consiglieri: «Avevo già programmato di procedere alla convocazione dell´Assemblea, al fine di investire l´Organo assembleare di alcune delicate vicende compresa quella afferente la questione di Punta Giglio»







«Tuttavia - aggiunge il presidente - l’Ente scrivente aveva già programmato di procedere alla convocazione dell'Assemblea per il giorno 7 aprile (seguirà convocazione formale), al fine di investire l'Organo assembleare di alcune delicate vicende compresa quella afferente la questione di “Punta Giglio”. La seduta, per esigenze di sicurezza legate all'andamento della pandemia da Covid-19, si svolgerà in modalità telematica». Commenti ALGHERO - Il presidente del Parco di Porto Conte Raimondo Tilloca risponde a stretto giro alla richiesta formulata da sette consiglieri dell'Assemblea del Parco che ne chiedevano la convocazione urgente [LEGGI] . «Ai sensi e per gli effetti dell’art.5, comma 3, della L.R. 04/1999 (Legge istitutiva del Parco), “l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Parco che provvede a convocarla, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti”. Stante il tenore letterale della norma – sottolinea Tilloca - il numero dei richiedenti della summenzionata nota di richiesta non è sufficiente a poter convocare l’Assemblea”».«Tuttavia - aggiunge il presidente - l’Ente scrivente aveva già programmato di procedere alla convocazione dell'Assemblea per il giorno 7 aprile (seguirà convocazione formale), al fine di investire l'Organo assembleare di alcune delicate vicende compresa quella afferente la questione di “Punta Giglio”. La seduta, per esigenze di sicurezza legate all'andamento della pandemia da Covid-19, si svolgerà in modalità telematica».