Antonio Burruni 11:02 Serie C: falsa partenza per il Tc Alghero Inizia con una sconfitta l´avventura della compagine algherese nella massima competizione regionale femminile a squadre. 3-1 il risultato in favore della Torres, sui campi in terra battuta di Viale Adua







Il punto algherese è arrivato grazie a Chiara Razzuoli (3.4, che l'ha spuntata 4-6 6-4 7-6(3) su Livia Marrosu (3.2). Sconfitte in singolare per la 3.2 Anastasia Ogno (doppio 6-2 dalla pariclassifica Carolina Cicu) e per la 3.5 Claudia Bardino (6-0 6-4 contro la 3.4 Ginevra Ciafardini).



Doppio vincente per le torresine Cicu e Chiara Pinna (3.1), 6-2 6-2 su Ogno e Razzuoli. Ora, spazio alla Pasqua. Poi, nella seconda giornata, domenica 11 aprile, il Tc Alghero osserverà un turno di riposo.