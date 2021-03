Red 14:32 Si allargano i confini della Multiss Manutenzione e sicurezza stradale: si allargano i confini della rete viaria curata dalla società in house providing della Provincia di Sassari







Il servizio di manutenzione della rete stradale, uno dei fiori all’occhiello delle attività gestite da Multiss, comprendono diverse tipologie di interventi organizzati in sinergia con il Settore Viabilità della Provincia, guidato dall’architetto Gianni Milia, e con il coinvolgimento delle Amministrazioni comunali. Principalmente l’attività di cura delle strade provinciali comprende: taglio e asporto di erba, fieno e siepi ai lati della carreggiata; pulizia e approfondimento delle cunette laterali, con ispezione di ponti e ponticelli; pulizia degli alvei fluviali; ripristino dei segnalatori in plastica e pulizia dei catarifrangenti; rifacimento della segnaletica orizzontale; custodia e manutenzione conservativa della segnaletica verticale; riparazione buche sul tratto stradale asfaltato; spandimento di sale marino durante le nevicate; fornitura e spandimento di pietrisco; sorveglianza degli abusi da parte di terzi; rimozione di materiali scaricati da terzi.



Le squadre di tecnici e operai Multiss intervengono sulla rete stradale per la manutenzione ordinaria, in base a una programmazione bene definita, frutto di un costante monitoraggio delle condizioni viarie su tutti i chilometri in carico alla stessa società in house, e agiscono tempestivamente in caso di eventi straordinari per ripristinare e garantire la sicurezza stradale nel minor tempo possibile. Commenti SASSARI - La Multiss amplia il perimetro della rete viaria di cui cura la manutenzione ordinaria. Da ieri (martedì), la società in house providing della Provincia di Sassari ha affidato, tra gli altri servizi, la cura delle strade provinciali e degli alvei fluviali del nord Sardegna, ha iniziato essere operativa con il monitoraggio e le manutenzioni su oltre 247chilometri di strade del Goceano. A questi, da domani, giovedì 1 aprile, si aggiungeranno altri 47chilometri che si diramano nella zona dell’Anglona, portando così la gestione delle manutenzioni stradali gestite da Multiss a un totale di 1.779,595chilometri di carreggiate su cui transita il traffico automobilistico del nord Sardegna.Il servizio di manutenzione della rete stradale, uno dei fiori all’occhiello delle attività gestite da Multiss, comprendono diverse tipologie di interventi organizzati in sinergia con il Settore Viabilità della Provincia, guidato dall’architetto Gianni Milia, e con il coinvolgimento delle Amministrazioni comunali. Principalmente l’attività di cura delle strade provinciali comprende: taglio e asporto di erba, fieno e siepi ai lati della carreggiata; pulizia e approfondimento delle cunette laterali, con ispezione di ponti e ponticelli; pulizia degli alvei fluviali; ripristino dei segnalatori in plastica e pulizia dei catarifrangenti; rifacimento della segnaletica orizzontale; custodia e manutenzione conservativa della segnaletica verticale; riparazione buche sul tratto stradale asfaltato; spandimento di sale marino durante le nevicate; fornitura e spandimento di pietrisco; sorveglianza degli abusi da parte di terzi; rimozione di materiali scaricati da terzi.Le squadre di tecnici e operai Multiss intervengono sulla rete stradale per la manutenzione ordinaria, in base a una programmazione bene definita, frutto di un costante monitoraggio delle condizioni viarie su tutti i chilometri in carico alla stessa società in house, e agiscono tempestivamente in caso di eventi straordinari per ripristinare e garantire la sicurezza stradale nel minor tempo possibile.