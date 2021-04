S.A. 8:25 Meteo: da Pasqua temperature giù Secondo le previsioni da Pasqua ci sarà una diminuzione delle temperature e pioggia in alcune zone dell´isola, in particolare nella Sardegna meridionale. Pasquetta in miglioramento







In particolare è da segnalare una possibile fase temporalesca, nel pomeriggio, sulla Sardegna meridionale. Le temperature, su entrambi i valori, saranno in diminuzione con massime comprese tra i 12/14 gradi centigradi nel centro nord isola e 15/18 nel meridione



Gli esperti ipotizzano una Pasquetta in miglioramento. La giornata comincerà all'insegna della stabilità con ampi spazi soleggiati sin dal mattino Commenti CAGLIARI - Dopo l'anticipo di estate dei giorni scorsi sarà un fine settimana caratterizzato da tempo instabile in Sardegna. Secondo le previsioni da Pasqua ci sarà una diminuzione delle temperature e pioggia in alcune zone dell'isola.In particolare è da segnalare una possibile fase temporalesca, nel pomeriggio, sulla Sardegna meridionale. Le temperature, su entrambi i valori, saranno in diminuzione con massime comprese tra i 12/14 gradi centigradi nel centro nord isola e 15/18 nel meridioneGli esperti ipotizzano una Pasquetta in miglioramento. La giornata comincerà all'insegna della stabilità con ampi spazi soleggiati sin dal mattino