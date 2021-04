S.A. 14:32 Alghero: riapre Terapia Intensiva E´ già arrivato un paziente questa mattina e un altro è atteso in serata; entrambi in arrivo dalla Rianimazione delle Cliniche Univesitarie. Non c´erano stati nuovi ingressi dallo scorso febbraio







ALGHERO - Ad Alghero riapre terapia intensiva a causa dell'impennata dei contagi in Sardegna. E' già arrivato un paziente questa mattina e un altro è atteso in serata; entrambi in arrivo dalla Rianimazione delle Cliniche Univesitarie. Non c'erano stati nuovi ingressi dallo scorso febbraio, quando la situazione era lontana dall'emergenza in tutta l'isola, prima e unica regione ad essere zona bianca per alcune settimane. Resta moderata, ma "ad alta probabilità di progressione", la classificazione complessiva del rischio.A Sassari il reparto di Malattie Infettive non ha più un posto libero, il reparto di terapia intensiva sassarese ha in cura una decina di malati, tutti per Coronavirus. Ad Alghero i dati più aggiornati riferiscono di 75 positivi e 296 persone in quarantena.L'Isola così è tra le 11 regioni nei quali l'Rt è sopra l'1: pesano i comuni in zona rossa e il balzo dei contagi negli ultimi 14 giorni dell'84,2%. In termini assoluti, come evidenzia l'Iss nelle sua tabelle, nel periodo 22-28 marzo il numero dei contagi settimnali da Covid passa a 1198 (794 nel periodo precedente) e fa schizzare a 74,8 l'indice per 100mila abitanti (49,6 la settimana prima).