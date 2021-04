Cor 16:00 Crescono i contagi a Sassari, riapre il Policlinico Per far fronte alla nuova ondata, dalle prossime ore ritornerà operativo il reparto Covid del Policlinico di Sassari: un supporto all´aumento delle ospedalizzazioni registrato negli ultimi giorni presso il reparto di Malattie Infettive dell´Aou sassarese



Ats, nella sola giornata odierna ( 5 aprile), si registrano 62 persone positive al coronavirus, di cui 13 nuovi casi. Per far fronte alla nuova ondata intanto, dalle prossime ore ritornerà operativo il reparto Covid del Policlinico di Sassari: un supporto all'aumento delle ospedalizzazioni registrato negli ultimi giorni presso il reparto di Malattie Infettive dell'Aou sassarese. Nell'ospedale di Viale Italia saranno 12 i nuovi posti letto immediatamente disponibili ad affrontare eventuali emergenze. Commenti SASSARI - Aumento i contagi nella città di Sassari, in linea con quanto avviene in diversi centri della provincia, Alghero in testa. Secondo gli ultimi dati a disposizione dell', nella sola giornata odierna ( 5 aprile), si registrano 62 persone positive al coronavirus, di cui 13 nuovi casi. Per far fronte alla nuova ondata intanto, dalle prossime ore ritornerà operativo il reparto Covid del Policlinico di Sassari: un supporto all'aumento delle ospedalizzazioni registrato negli ultimi giorni presso il reparto di Malattie Infettive dell'Aou sassarese. Nell'ospedale di Viale Italia saranno 12 i nuovi posti letto immediatamente disponibili ad affrontare eventuali emergenze.