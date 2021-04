Cor 16:16 Alghero-Sassari, 50enne in fin di vita Gravissimo incidente stradale sulla quattro corsie tra Sassari e Alghero, all´altezza del bivio di Porto Torres. Centauro trasportato in codice rosso dal 118 all'ospedale civile di Sassari. E' in condizioni critiche



ALGHERO - Gravissimo incidente sulla strada a quattro corsie tra Sassari e Alghero, all'altezza del bivio di Porto Torres. Il conducente di uno scooter 125, per cause in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo della moto andando a sbattere violentemente a bordo strada.



Per l'uomo, un 50enne residente nella provincia sassarese, le condizioni sono apparse da subito molto gravi. E' stato immediatamente soccorso e trasportato in codice rosso dal 118 all'ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari.



Sul posto è arrivato anche l'elisoccorso di stanza nel vicino aeroporto di Alghero. La Polizia stradale ha effettuato tutti i rilievi nel tentativo di ricostruire l'esatta dinamica del terribile incidente.