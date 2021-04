A.B. 19:03 Basket: la Dinamo attende Milano Il Banco di Sardegna Sassari si prepara al turno infrasettimanale del campionato Lba: domani sera, ad attendere i ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco c’è la sfida contro le scarpette rosse, valida per la 12esima giornata di ritorno







Nella foto: coach Gianmarco Pozzecco Commenti SASSARI – Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari si prepara al turno infrasettimanale del campionato Lba: domani, mercoledì 14 aprile, palla a due alle 20.45, ad attendere i ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco c’è la sfida contro l'Olimpia Milano, valida per la 12esima giornata di ritorno. Un match importante e dall’alto coefficiente di difficoltà quello contro le scarpette rosse, come spiega il tecnico biancoblu.«Giochiamo contro Milano, una sfida che ci vede affrontare una delle migliori squadre d’Europa: abbiamo grande rispetto di quello che stanno facendo in Eurolega. Siamo consapevoli di giocare contro una squadra fatta da giocatori di altissimo livello, io adoro Rodriguez, ma gli altri non sono da meno. Giocatori che hanno vinto a livello europeo come Datome e Hines. Hanno uno staff pazzesco, uno dei migliori allenatori del mondo ed è quasi banale elencare le varie virtù dell’Olimpia», spiega coach Pozzecco.«Come dicevo post Treviso, sono in un momento un po’ particolare, ne sono estremamente dispiaciuto, perché la mia grande virtù è riuscire a fare in modo che all’interno della squadra ci sia grande disciplina, ma anche fiducia, confidenza e goliardia, penso sia un binomio efficace, ma per il momento che sto vivendo personalmente faccio fatica a gestire le cose in questo modo. Ma troverò le energie per tornare a farlo, quindi vorrei scusarmi con i miei giocatori e assumermi la responsabilità di quel pochissimo di negativo che stiamo vivendo. A sei partite dalla fine della regular season siamo già dentro ai play-off, con un budget molto più risicato rispetto agli anni passati e penso che questo sia un grande risultato: sono molto grato ai ragazzi che per l’ennesima volta mi hanno reso un allenatore felice, abbiamo affrontato questa stagione con grande disciplina e continueremo a farlo».Nella foto: coach Gianmarco Pozzecco