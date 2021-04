video Cor 8:52 Poltrone, gaffe, sanità: Desirè Manca tranchant



La legge ribattezzata "poltronificio" in discussione in Consiglio regionale genera un terremoto politico e imbarazzo tra i sardi. Urla in aula con le opposizioni che ne chiedono il ritiro parlando di atto indegno. C´è poi sullo sfondo la difficilissima situazione della sanità. L´intervento di Desirè Manca (M5s) è tranciante