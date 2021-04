Red 13:14 Picchia 21enne: denuncia a Siniscola I Carabinieri della Stazione di Siniscola hanno deferito in stato di libertà una persona di Siniscola che, per strada, ha colpito per futili motivi un giovane, rompendogli l’apparecchio acustico e causandogli lievi contusioni



SINISCOLA - I Carabinieri della Stazione di Siniscola hanno deferito in stato di libertà una persona di Siniscola che, per strada, ha colpito per futili motivi un 21enne, rompendogli l’apparecchio acustico e causandogli lievi contusioni.